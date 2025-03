Gazzetta esalta Conte: "Vetta a -1 dopo 7 mesi e la rivoluzione estiva"

"Conte sta andando oltre ogni più rosea previsione": elogio al tecnico del Napoli da parte de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Focus sul lavoro del tecnico azzurro che in pochi mesi non solo ha risollevato le sorti del club ma è anche riuscito a far rendere tutti con la vetta ora distante appena un punto.

Il quotidiano, facendo anche un paragone con il recente lavoro di Spalletti, aggiunge. "Vero, il suo ingaggio vale di per sé un cambio di rotta immediato e un ritorno alla competitività. Però non era facile ricostruire così velocemente dalle macerie. Spalletti vinse al secondo anno, riuscendo a convincere il gruppo rivoluzionato dagli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly e dagli arrivi di Kvaratskhelia, Kim, Simeone e Raspadori, a poter andare a dominare su tutti i campi rimanendo uniti e cercando di imporre sempre la propria filosofia alla ricerca della bellezza. Antonio, invece, è lì a giocarsela dopo appena sette mesi di lavoro, dopo un’altra – e assai più complessa – rivoluzione".