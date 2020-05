Gazzetta - Gattuso preoccupato dalle indiscrezioni di mercato: 4 calciatori hanno la valigia pronta

Il mercato è già alle porte nonostante il campionato sia ancora lungo, mancano dodici giornate e per questo Rino Gattuso predica calma. L'allenatore è preoccupato, le indiscrezioni di mercato possono disturbare il suo lavoro. Sono 4 i giocatori con la valigia pronta, si tratta di Koulibaly, Allan, Callejon e Milik. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Le voci di trattative più o meno avviate, raggiungono ogni giorno il centro sportivo di Castel Volturno e rimbalzano, per forza di cose, nell’ufficio di Gattuso. Il quale sa bene che in questo finale di stagione, ammesso che si riparta, si giocherà parte delle sue ambizioni".