Gazzetta - Gattuso si affida alla storia: a San Siro il tridente sarriano

Il Napoli si prepara alla sfida di stasera contro l'Inter. Dopo la sconfitta rimediata tra le mura amiche contro il Lecce, Gattuso ha analizzato a lungo le scelte di formazione per il match di San Siro: una delle soluzioni che sembra pronto ad adottare il tecnico calabrese è quella di riportare Mertens al centro del tridente dal primo minuto. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport dà spazio proprio a questa soluzione, per il tecnico congeniale alla sfida contro i nerazzurri: "Gattuso ha predisposto un tridente offensivo che ha fatto la storia del Napoli nel triennio sarriano. Callejon e Insigne dovrebbero essere sugli esterni, mentre al centro ritornerà, dal primo minuto, Dries Mertens. Lui, è una garanzia per osare, nonostante l’infortunio muscolare che l’ha tenuto fuori per oltre un mese".