Gazzetta - Gattuso vota ancora Ospina, per Meret futuro in prestito: per ADL resta il portiere del futuro

Qualche giorno fa, nell'incontro avvenuto a Capri tra Aurelio De Laurentiis, Rino Gattuso e Cristiano Giuntoli, si è discusso anche della questione portieri. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'allenatore azzurro avrebbe ribadito il concetto: David Ospina dà maggiori garanzie nella costruzione dal basso e, per questo, sarebbe lui l'estremo difensore designato a giocare titolare durante la sua gestione, a cominciare dalla prossima stagione. La Rosea, dunque, apre all'ipotesi prestito per Alex Meret, che necessiterebbe di giocare con continuità, e aggiunge:

"Una scelta difficile da metabolizzare per Meret che starebbe riflettendo sulla possibilità di andare via da Napoli anche se non a titolo definitivo. La Roma, per esempio, vorrebbe scambiarlo con Pau Lopez, un’operazione complicata, perché in questo caso si tratterebbe di cessione definitiva, un’ipotesi che De Laurentiis pare non voglia assolutamente prendere in considerazione, ritenendo comunque Meret il portiere del prossimo futuro napoletano. Sull’ex Udinese avrebbe fatto un pensierino anche il Torino, ma dipende dalla situazione di Salvatore Sirigu. Anche in questo caso si è parlato di uno scambio".