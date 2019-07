Gazzetta - Icardi-Rodrigo, 'no' al Napoli: non credono nel progetto, Ancelotti punta su Milik-Mertens

Niente nuovo attaccante per il Napoli secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Nei piani di Ancelotti, in realtà, ci sarebbe una punta e Giuntoli ci sta lavorando, ma difficilmente arriverà uno degli obiettivi, ossia Icardi e Rodrigo. La Rosea spiega la motivazione: "A Carlo Ancelotti piacerebbe un attaccante da 25-30 gol a stagione, ma se non potesse averlo, si adatterebbe alla soluzione interna. Gli sarebbe piaciuto Mauro Icardi o Rodrigo: entrambi, però, hanno fatto sapere che non sono intenzionati a lasciare i rispettivi club per venire a Napoli. Insomma, nessuno dei due crede nel progetto. Ed allora, meglio puntare su chi, invece, s’è sempre dimostrato orgoglioso di fare parte di questo gruppo".

TENTATIVO - "Giuntoli sta provando a convincere Icardi e/o Rodrigo del Valencia. Ma il giocatore ha detto di no, perché non considera il Napoli un top club. Ed allora, Ancelotti si affiderà nuovamente all’usato garantito, ai due giocatori che, in qualche modo, lo hanno sostenuto nel suo primo anno napoletano".