Gazzetta - Il Napoli ci prova col Genoa per Kouamé: difficile per gennaio, operazione per l'estate

Non solo Piatek, anzi. In casa Genoa il Napoli ha messo gli occhi soprattutto su Christian Kouamé, che del collega polacco è la spalla meno prolifico, ma sicuramente molto utile al gioco del Grifone. Secondo La Gazzetta dello Sport il club azzurro lo tratterà con quello rossoblù, ma è difficile che riesca a strapparlo via già a gennaio. Molto probabilmente se ne parlerà direttamente a giugno perché prima Enrico Preziosi non ha alcuna intenzione di cederlo.