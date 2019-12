Gazzetta - Il Napoli ha paura di se stesso: non basta Gattuso, serviva uno psichiatra

Il Napoli non sa più vincere in campionato e cade anche contro il Parma al San Paolo. La vittoria in campionato, ormai, manca da quasi due mesi e neanche il dottore Gennaro Gattuso ha saputo trovare una cura a questa malattia che gli azzurri si trascinano dietro dal mese di ottobre. La sensazione è che la squadra sia impaurita, bloccata nella testa e, di conseguenza, anche nei piedi. E che il problema sia di tipo psicologico lo conferma anche La Gazzetta dello Sport nel suo racconto:

"Questo Napoli aveva bisogno più di uno psichiatra che di un allenatore diverso. Il Gennaro da Corigliano non può fare miracoli perché trova una squadra che ha paura di se stessa, più che degli avversari. Roberto D’Aversa sperava che gli azzurri non avessero risolto in pochi giorni i tanti problemi e prepara la partita all’italiana tatticamente intelligente, difendendosi basso e senza grandi difficoltà visto la staticità degli avversari, poi lì davanti con due grandi contropiedisti come Kulusevski e Gervinho realizza il delitto perfetto e sorpassa il Napoli, ottavo per una notte che rischia di ritrovarsi decimo stasera".