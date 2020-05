Gazzetta - Il Napoli ha scelto il sostituto di Mertens: primi contatti per Azmoun, c'è il suo ok

Il Napoli ha deciso: per l'attacco della prossima stagione vorrebbe puntare anche su Sardar Azmoun, bomber classe '95 dello Zenit San Pietroburgo. Cristiano Giuntoli, che potrebbe trovarsi di fronte all'obbligo di sostituire Dries Mertens nella prossima sessione di mercato, ci pensa proprio nel caso in cui il belga partisse e non dovesse firmare il rinnovo di contratto.

TRATTATIVA - Il direttore sportivo azzurro non ha mai perso di vista l'attaccante iraniano, anche se la trattativa vera e propria non è ancora partita perché dipenderà dalla situazione legata a Mertens. Ad ogni modo, stando a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a definire l'operazione. C'è stato un primo contatto con lo Zenit tramite alcuni emissari, il costo del cartellino è pari a 15 milioni di euro, anche se il d.s. vorrebbe risparmiare qualcosina.