Gazzetta - Il Napoli prepara il doppio colpo dall'Atalanta: c'è una pedina che può sbloccare l'operazione

Il Napoli ha deciso: vuole Zapata e Ilicic per la prossima stagione. Due obiettivi concreti su cui lavora da settimane. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che, nonostante la volontà dell'Atalanta di trattenere entrambi, il Napoli con la giusta offerta potrebbe comunque concludere l'operazione. Percassi ha svelato che il valore di Zapata supera i 50 milioni ma c'è una pedina che può sbloccare l'affare. Non è Inglese, anzi non solo, ma Simone Verdi. L'attaccante piace all'Atalanta e potrebbe essere inserito nell'operazione come contropartita. Siamo appena all'inizio ma il Napoli non si arrenderà e continuerà a puntare su entrambi per la prossima stagione.