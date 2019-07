Gazzetta - Il Napoli stringe per Elmas, oggi incontro col Fenerbahce! Summit ok col papà

Il Napoli fa sul serio per Elif Elmas, centrocampista classe '99 del Fenerbahce. Le ultime sui social col giornalista Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli fa sul serio per Elif Elmas: appuntamento in giornata per il centrocampista del Fenerbahce, che i turchi valutano 18 milioni. L'obiettivo di Giuntoli è di strappare però uno sconto. Positivi i summit con il papà-agente Xhevat e l'intermediario Gardi".

