Gazzetta - Il Napoli su Vlasic per il centrocampo: duttilità e cartellino accessibile, le ultime

Il Napoli continua a tenere vivo il mercato in entrata, anche se dopo l'arrivo di Osimhen la parola d'ordine per Giuntoli resta cedere. In attesa di capire quale sarà il destino di big come Allan, Koulibaly e Milik, il ds azzurro non molla però gli obiettivi già prefissati nelle scorse settimane. Come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, il Napoli tiene gli occhi ben puntati su Nikola Vlašić (22) centrocampista del Cska Mosca che si è ben messo in mostra negli scorsi mesi proprio con la maglia della squadra russa. Talento e duttilità, caratteristiche che hanno portato Vlasic ad essere tra i giovani più cercati d'Europa.

"Vlasic piace e l’interesse resterà in piedi per l’intera durata del mercato, che chiuderà il prossimo 5 ottobre. Il costo del suo cartellino è abbastanza accessibile, con una ventina di milioni l’affare potrebbe concludersi", scrive questa mattina la rosea.