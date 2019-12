Gazzetta - Incubo multe, tutti pronti a spararsi contro come in un western

Incubo multe, giorni delicati in casa Napoli. Titola così la sua pagina dedicata al Napoli l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che descrive così il clima nell'ambiente azzurro: "Se fosse un western, e poco ci manca, la situazione del Napoli è perfettamente identificabile in uno stallo messicano. Dove i tre protagonisti sono pronti ognuno a sparare all’altro, ma il pericolo reciproco crea una situazione di stallo. In casa Napoli c’è un presidente pronto a «far fuoco» su allenatore e giocatori, altrettanto in condizione di attaccarsi a vicenda.

Lo stallo è dimostrato dai risultati che non arrivano: siamo a 8 partite consecutive senza vittorie, col campionato in frantumi e una squadra, il Genk, che con tutto il rispetto farebbe fatica nella nostra Serie B ad emergere, che rischia di presentarsi come un gigante martedì nell’ultimo turno di Champions che vale la qualificazioni agli ottavi. A Castel Volturno ieri si è rivista una seduta di allenamento doppia – l’ultima era della fine di agosto, e si è fermato pure Koulibaly per una contusione alla spalla -, ma restano facce tese e nessuna voglia di sorridere".