Gazzetta - Insigne, che mazzata sulla multa! Per il club è il capo della rivolta: pagherà più di tutti

C’è una novità che riguarda le multe post ammutinamento dopo la gara di Champions col Salisburgo: non sarà il solo Allan a dover pagare, eventualmente, la multa del 50 per cento sullo stipendio mensile lordo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che De Laurentiis ha chiesto la stessa sanzione anche per Lorenzo Insigne ritenuto dal club il capo della rivolta, colui che ha convinto gli altri, insieme a Allan e Mertens, a marinare il ritiro e ad aprire il braccio di ferro con la dirigenza. Se riconosciuto colpevole, Insigne dovrà pagare 350mila euro lordi, contro i 200 mila che verranno trattenuti dallo stipendio di Allan