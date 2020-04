Gazzetta - Inter su Mertens: manca accordo sul rinnovo, ma il belga potrebbe scegliere l'estero

L'Inter torna su Dries Mertens, vecchio obiettivo dei nerazzurri. Lo fa nei giorni della caccia ad un attaccante e per un motivo preciso: il belga non ha ancora rinnovato col Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che manca ancora l'accordo tra il calciatore e De Laurentiis e l'entusiasmo dell’ambiente napoletano dei giorni seguenti al confronto col presidente è andato via via scemando. Mertens, che attualmente guadagna 4 milioni e ne chiederebbe 5, è molto legato alla città di Napoli, cosa che potrebbe fargli preferire, in caso di addio, una destinazione all’estero. Ma l'Inter, scrive il quotidiano, è una possibilità concreta, un club di valore, che lotta per lo scudetto, dove Dries ritroverebbe anche vecchi amici come Lukaku e forse Vertonghen.