Gazzetta - James e Lozano creano il dubbio sul rinnovo di Callejon, ma Ancelotti vorrebbe tenerlo

Dalle operazioni Hrving Lozano e James Rodriguez dipenderà anche il futuro in azzurro di Josè Maria Callejon. È quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che ricorda come il contratto dello spagnolo sia in scadenza a giugno dell’anno prossimo e il Napoli non ha valutato, fino ad ora, l’ipotesi di un rinnovo. “L’impressione è che prima di ogni altra cosa, De Laurentiis voglia capire come finirà il mercato, perché gli ingaggi di Lozano e James Rodriguez non renderebbero obbligatorio il rinnovo del contratto dell’esterno spagnolo. Un’operazione che, invece, è stata caldeggiata da Ancelotti che ritiene Callejon imprescindibile nei suoi schemi”, si legge sulla rosea.