Gazzetta - James-Napoli, è stallo: contatti frequenti con Ancelotti, ma parti irremovibili

E' diventata una vera e propria telenovela che ogni giorno s'arrichisce di nuovi episodi. James Rodriguez al Napoli, una storia che sta cominciando anche a spazientire i tifosi azzurri, ansiosi di vedere il campione colombiano in azzurro al più presto. Arriverà il momento? Per ora la situazione è in stand-by, stando a quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:



"Per quanto riguarda James Rodriguez l’attaccante è in Colombia, in vacanza. Attende notizie da Napoli, dopo aver garantito a Ancelotti la propria disponibilità. Con l’allenatore i contatti sono frequenti, ma certezze non ce ne sono, al momento. In effetti, la questione è ferma al punto di partenza, cioè alla richiesta del Napoli di averlo in prestito con la formula del diritto di riscatto e alla risposta del Real Madrid che pretende i 42 milioni per la cessione definitiva. Le parti sembrano irremovibili e, intanto, il tempo scorre. L’ex compagna del giocatore, Daniela Ospina, ex moglie, dalla Colombia ha fatto sapere che ci sarebbero altre due squadre, oltre al Napoli: si tratterebbe dell’Atletico Madrid e del Psg".