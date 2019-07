Gazzetta - James-Napoli, stretta finale: ora Florentino valuta il pagamento dilazionato, i dettagli

Il Napoli continua a lavorare per James Rodriguez, come dimostra il viaggio del ds Cristiano Giuntoli a Madrid. Proprio il ds azzurro ha raggiunto la capitale spagnola per provare a trattare da vicino con Florentino Perez, come racconta l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, che svela di fatto i contenuti di quella che è stata la giornata madrinista del dirigente azzurro: "Giuntoli è volato a Madrid per convincere Florentino ad accettare un prestito oneroso, ma la risposta è stata negativa. Allora, il d.s. ha messo sul tavolo l’offerta alternativa, ovvero quella di pagare in tre anni i 42 milioni richiesti dal Real. Una proposta interessante, che il presidente dei Blancos valuterà con attenzione".