Gazzetta: "Koulibaly, frasi ingiuriose a Di Bello: in arrivo almeno due giornate di squalifica"

Kalidou Koulibaly in attesa del verdetto dopo il cartellino rosso rimediato per proteste contro il Cagliari. Sul tema, scrive così l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Contro il Cagliari un errore di posizionamento che è costato la seconda sconfitta della stagione e al difensore il rosso diretto per aver rivolto, forse, qualche frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro. L’ambiente napoletano spera nella clemenza del giudice sportivo e in una squalifica di una sola giornata. Se Di Bello è stato ingiuriato, così come pare, è improbabile che il giocatore possa subire meno di due giornate di stop. Ma il Napoli è fiducioso”.