Gazzetta - La strategia di ADL per Icardi: dead line martedì, il patron punta sulle difficoltà della Juve

Ieri scadeva l’ultimatum che Aurelio De Laurentiis aveva dato a Mauro Icardi per accettare la proposta allettante del Napoli: 7,5 milioni di euro netti di ingaggio per 5 anni. Un’offerta ritenuta economicamente valida dalla controparte che però non ha mai espresso un sì convinto alla proposta del Napoli. Il club azzurro, però, non molla e utilizza una strategia attendista. A delinearla è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come De Laurentiis punti sulle difficoltà finanziarie della Juventus, costretta a vendere prima di poter operare nuovi acquisti e spera che il perdurare di questa situazione spinga Icardi e il suo entourage ad accettare la proposta Napoli, per non rischiare di restare col cerino in mano. Il patron - riferisce ancora la rosea - ha fissato comunque a martedì prossimo una sorta di dead line per avere il tempo di stilare un contratto che, comprendendo anche lo sfruttamento dei diritti di immagine, comporta una settimana di lavoro dei legali per stilare tutti gli accordi. “Capirà Icardi che oltre il 26 agosto non si può realmente andare? Vedremo”, conclude la rosea.