Gazzetta - Lozano, 5 mln di sponsorizzazioni: bisogna adeguargli l'ingaggio, le cifre

“ADL vota Lozano”. Così titola l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come, con James che sembra poter restare al Real Madrid, l’attenzione del Napoli si è spostata tutta su Hirving Lozano. Con il Psv è stata già raggiunta un’intesa di massima: il Napoli pagherà l’intera clausola rescissoria di 42 milioni. Giuntoli, intanto, è in contratto con Raiola per risolvere il problema diritti d’immagine.

INGAGGIO DA RITOCCARE - “Sarebbero diversi i contratti di sponsorizzazione che il messicano ha sottoscritto nell’ultimo periodo, accordi che gli garantirebbero 4-5 milioni di euro all’anno. Una cifra, dunque, che il procuratore non è disposto a cedere al Napoli a costo zero”, spiega il quotidiano che fa sapere che il Napoli dovrà impegnarsi ad adeguare lo stipendio al messicano per risolvere il problema. Per questo secondo i calcoli della Gazzetta, la spesa totale ammonterà a 80 milioni tra i 42 milioni per la clausola rescissoria e i 40 lordi da corrispondere al giocatore.