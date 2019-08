Gazzetta - Lozano il più vicino, ADL pagherà la clausola: 4mln d'ingaggio, nodo diritti d'immagine

James Rodriguez, Mauro Icardi ma soprattutto Hirving Lozano. E' quest'ultimo il nome più vicino al Napoli, stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Carlo Ancelotti ha chiesto due rinforzi e il messicano, ad oggi, pare essere l'affare più fattibili tra i tre di cui sopra. C'è soltanto uno scoglio da superare, visto che poi gli accordi ci sarebbero tutti: quello legato ai diritti d'immagine. La Rosea entra nel dettaglio dell'operazione:



"Diritti d'immagine. Riguardano la trattativa con Hirving Lozano. Il Napoli lo sta cercando dallo scorso mese di gennaio, Ancelotti ha individuato in lui l’attaccante giusto per attaccare la profondità, una delle particolarità del suo gioco. De Laurentiis s’è convinto a pagare i 45 milioni della clausola, ma il giocatore non vuole cedere i diritti d’immagine a costo zero. Intanto, è stato trovato l’accordo sull’ingaggio: Lozano guadagnerebbe 4 milioni a stagione per 5 anni. Con James e Lozano il salto di qualità sarebbe notevole e la Juventus non sarebbe più lontana. Tra le due trattative, questa è la più prossima alla conclusione. In alternativa si valuta Timo Werner del Lipsia".