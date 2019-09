Gazzetta - Lozano titolare col Cagliari! Coppia con Mertens, Ancelotti punta su un aspetto

Stasera torna in campo nuovamente il Napoli, impegnato al San Paolo contro il Cagliari di Rolando Maran. Dopo l'ampio turnover sfoggiato da Ancelotti contro il Lecce, è molto probabile che il tecnico cambierà ancora molto per sfruttare al meglio l'ampia rosa a disposizione. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport paventa l'utilizzo di Hirving Lozano nuovamente dal primo minuto: "Si cambierà ancora una volta, stasera. Ancelotti non ha anticipato nulla, ma contro il Cagliari si dovrebbe rivedere Hirving Lozano dal primo minuto. A Lecce ha giocato l’ultimo quarto d’ora e potrebbe ripartire da lui, l’allenatore, in coppia con Mertens. Il nazionale messicano è atteso con grande interesse, il suo acquisto ha permesso al Napoli di aumentare la qualità offensiva, mentre Ancelotti ha trovato il giocatore in grado di garantirgli la profondità".