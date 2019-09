Gazzetta - Mercoledì da incubo: il Napoli paga un po' di sufficienza e scarsa lucidità sul tocco finale

Se qualcuno l'avesse predetto, probabilmente in tanti avrebbero riso. E invece è accaduto. Il Cagliari sbanca il San Paolo non tirando praticamente mai in porta, a tre minuti dal 90', dopo due pali e una partita intera dominata da parte degli azzurri. Ancelotti nel post-partita ci tiene a rigettare le critiche, così come Insigne. Ma il risultato resta. E' bene analizzare la prestazione, più di ciò che si è ottenuto. La Gazzetta dello Sport riassume così quanto accaduto al San Paolo:

"Stavolta il mix di Carlo Ancelotti non produce un’altra vittoria. E ora la classifica si complica, con Inter e Juve che si allontanano e questo incredibile Cagliari di Maran che raggiunge addirittura proprio gli azzurri in classifica. Il Napoli perde con l’unico tiro in porta subito, ma paga un primo tempo giocato con un pizzico di sufficienza e una ripresa all’arrembaggio ma senza lucidità sul tocco finale. I ragazzi di Maran si esaltano in copertura cercando di chiudere ogni spazio, per il resto c’è Olsen che diventa insuperabile e quando non ci arriva lo salva il palo: due volte su Mertens, che interrompe il suo filotto di sette partite consecutive di gol al San Paolo. Un mercoledì da incubo per Ancelotti che perde pure Koulibaly, espulso per proteste e che sicuramente salterà almeno un turno".