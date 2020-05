Gazzetta - Meret turbato dalle panchine: senza garanzie può andar via, già scelto un sostituto

Da titolarissimo e protagonista a panchinaro. Strano il destino per Alex Meret. Con l'arrivo di Gattuso il talento friulano è diventato riserva di Ospina, una scelta che ha turbato, e non poco, l’ex estremo difensore dell’Udinese, tanto da fargli considerare l’ipotesi di chiudere a fine stagione la sua esperienza napoletana se non dovesse avere garanzie sul futuro. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nell'affrontare la sua situazione, parla anche di possibili sostituti: uno di questi è Jesse Joronen, 27 anni, il portiere finlandese del Brescia. Lui riserva di Meret e Ospina via, altrimenti sarà proprio il friulano a partire.