Gazzetta - Mertens non firma ancora: il vero nodo sono le multe e spunta l'ipotesi Premier

Il tempo scorre e Dries Mertens non firma. Non c'è ancora accordo sul rinnovo di contratto. De Laurentiis ha offerto un biennale da 5 milioni di euro a stagione, ma le pretese del belga - spiega La Gazzetta dello Sport - riguardano le multe richieste dal presidente per l’ammutinamento del 5 novembre scorso dopo la gara di Champions con il Salisburgo. E pare che questo sia il vero ostacolo che sta allontanando le parti dalla firma dell’accordo fino al 2022, oltre ad alcune proposte che potrebbero arrivare dalla Premier League: Arsenal, Manchester United e Chelsea sarebbero pronti a trattarlo.