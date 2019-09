Gazzetta - Mertens non rinnova, a fine stagione sarà addio! Il belga può raggiungere Hamsik

Quale futuro per Mertens e Callejon? Entrambi i calciatori sono in scadenza di contratto. Del loro destino parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Quello di Callejon non dovrebbe essere messo in discussione, è probabile che Aurelio De Laurentiis lo convochi per fine anno e gli sottoponga il rinnovo per altri due anni. Non dovrebbe essere così, invece, per Mertens. I segnali che arrivano dal club escludono il rinnovo per cui, a fine stagione, l’attaccante della nazionale belga sarà libero di sistemarsi altrove". Secondo il quotidinao, nello scorso mese di giugno aveva ricevuto alcune offerte importanti dalla Cina, ma le aveva respinte al mittente. Tra nove mesi, probabilmente, lo scenario sarà diverso, Mertens potrebbe raggiungere l’ex compagno, Marek Hamsik, al Dalian, club che disputa il campionato cinese, oppure sistemarsi nella Mls americana. Intanto,