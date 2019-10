Gazzetta - Milik conquista la fiducia di Ancelotti, con l'Hellas pronta la coppia d'attacco collaudata

Un ritorno dalle nazionali trionfante per Arek Milik. L'attaccante polacco rientrerà a Napoli da vincintore, non solo per quanto concerne le vittorie della sua Polonia nelle ultime due partite contro Lettonia e Macedonia, ma anche perchè lo stesso attaccante è tornato finalmente al gol, con una fantastica rete segnata proprio contro il compagno di squadra in azzurro Elif Elmas. Ecco perchè uno dei problemi principali di inizio stagione per Milik, legato evidentemente alla fiducia, potrebbe finalmente svanire. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport spiega come Ancelotti abbia in programma di schierarlo titolare già contro l'Hellas, insieme a Dries Mertens: "E’ la soluzione offensiva che si sta prospettando per l’anticipo col Verona, alla ripresa del campionato, in programma sabato sera. Ancelotti vuole confermargli la fiducia schierandolo titolare al fianco dell’attaccante belga. Tra i due, l’intesa è già stata testata nella passata stagione".