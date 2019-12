Gazzetta - Napoli deluso da Fabian: il Real lo tenta, ipotesi plusvalenza da 40mln

Tutti si aspettavano molto di più da Fabian Ruiz a partire dal Napoli. Sta mancando, lo spagnolo, tant'è vero che l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di club "deluso" per la sua involuzione. Dalla Spagna, poi, arrivano notizie sul suo futuro che non faranno piacere ai tifosi. Il Real Madrid è pronto a presentare un’offerta di 70 milioni di euro per la prossima estate. Una cifra non indifferente, che potrebbe far riflettere, Aurelio De Laurentiis, che si ritroverebbe una plusvalenza di 40 milioni. Al momento una indiscrezione. Tutto dipenderà dal presidente azzurro, ricordando che il contratto di Fabian, scadenza 2023, non è stato ancora rinnovato.