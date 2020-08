Gazzetta - Napoli pronto a chiudere le cessioni di Koulibaly e Allan in Premier League: i dettagli

Allan e Kalidou Koulibaly sono i due principali nomi sulla lista cessioni del Napoli e, stando a quanto raccontato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club azzurro è pronto a chiudere le cessioni in Premier League di entrambi: il centrocampista brasiliano è vicino all'Everton, il difensore ex Genk è in trattativa da tempo col Manchester City.

"Saranno giorni di attesa per Koulibaly, Allan, Ghoulam e Milik nel ritiro di Castel di Sangro. Le varie trattative non sono di facile soluzione e Gattuso vivrà i primi giorni di lavoro tra mille incertezze. Cristiano Giuntoli - si legge sulla Rosea - è pronto per sedersi ad un tavolo e chiudere il passaggio di Koulibaly al Manchester City, di Allan all’Everton".