Gazzetta - Napoli scatenato, 100mln per comprare James e Lozano! Sette cessioni per finanziare i due colpi

Il Napoli vuole migliorarsi, senza alcun dubbio, e per farlo i vertici societari stanno ragionando sulla possibilità di ingaggiare James Rodriguez e Hirving Lozano. Si, tutti e due, perché Carlo Ancelotti li ha richiesti, espressamente, ritenendoli funzionali al suo progetto tecnico. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il Napoli dovrà sborsare circa 100 milioni di euro per entrambi. I soldi arriveranno anche dalle cessioni: per Inglese e Verdi, De Laurentiis chiede 25 milioni a testa. Per Hysaj, invece, pretende 30 milioni. I restanti 40 milioni circa dovrebbero arrivare dagli addii di Rog, Diawara, Sepe e Grassi.