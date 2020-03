Gazzetta - Napoli studia il colpo Jovic: il Real fissa il prezzo, Giuntoli ha la soluzione

La prossima estate, quando il campionato sarà ripreso e sarà anche tornato a fermarsi, il Napoli andrà sul mercato alla ricerca di un centravanti. Con la possibile partenza di Milik, sostituito numericamente da Petagna, il club azzurro ha deciso di acquistare un altro bomber e sta sondando le varie alternative. Tra i colpi studiati c'è anche quello di Luka Jovic, 22 anni e pochissimo spazio al Real Madrid. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una soluzione per portarlo in Italia:

"Jovic ha una valutazione attuale che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Cifra che il Napoli ritiene di poter trattare, magari dilazionando il pagamento in un paio di anni. [...] E a 22 anni non può permettersi di restare a lungo confinato in panchina. Ed è su questo che punterà Giuntoli in sede di trattativa col club di Florentino Perez, col quale De Laurentiis intrattiene un buon rapporto".