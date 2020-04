Gazzetta, nuove ombre sul futuro di Meret: piace anche all'Inter per il post Handanovic

Si parla di Alex Meret sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ancora una volta mette in discussione la permanenza al Napoli del giovane portiere.

La rosea parla dei dubbi dell’estremo difensore, tra restare al Napoli (col rischio di non essere titolare) oppure optare per una nuova esperienza. Secondo il quotidiano su Meret, oltre all’interesse già registrato del Milan, ci sarebbe da segnalare anche quello dell’Inter che pensa al classe 97’ per il dopo Handanovic.