Gazzetta - Nuovo colpo in difesa? Spunta Bijol per gennaio: l'Udinese fa il prezzo

Rafa Marin non è ancora pronto per essere un punto di riferimento nell'immediato, così il Napoli per gennaio valuta l'arrivo di un altro centrale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport che fa anche il nome dell'obiettivo del ds Manna: Jaka Bijol, 25 anni, centrale sloveno dell'Udinese. Valutazione intorno ai 15 milioni. Il Napoli potrebbe guadagnare questa cifra con la cessione di Folorunsho alla Lazio. Quella di Bijol al momento è un'idea, non la soluzione. Un nome che resta nel mirino, come specifica il quotidiano oggi in edicola.