Gazzetta - Osimhen-Napoli, ufficialità tra oggi e domani: l'affare più costoso di ADL, le cifre

Per l'approdo di Victor Osimhen al Napoli, la fumata bianca sembra essere davvero dietro l'angolo. Le ultime notizie parlano di un affare ormai al suo epilogo, con il nigeriano che lascerà la Francia proprio per approdare all'ombra del Vesuvio. Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, l'ufficialità è attesa tra oggi e domani per un'operazione che rappresenta la più costosa della storia del Napoli: 60mln di euro al Lille, e l’attaccante che guadagnerà 5 milioni netti a stagione (più bonus).



La svolta - racconta la rosea - "è giunta tra la serata di lunedì e il pomeriggio di ieri nel corso dei ripetuti incontri tra il giocatore, il presidente del club francese, Lopez, e il d.s. napoletano Giuntoli". Tutti in Sardegna, ospiti del presidente del Lille, che ha così accelerato i tempi e permesso alle parti di chiudere l'affare nei tempi previsti dal presidente De Laurentiis, che aveva annunciato giovedì come giornata per delle novità importanti.