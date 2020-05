Gazzetta - Rinnovo e futuro da dirigente per Mertens: è già pronta una scrivania a Castel Volturno

Rinnovo e futuro da dirigente per Dries Mertens. L'attaccante belga sta rinnovando col Napoli, a breve firmerà il contratto fino al 2022, ma si pensa già al futuro. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la prospettiva, per lui, è quella di un domani da dirigente, ovviamente nel Napoli, la sua seconda casa. Una scrivania sarebbe già pronta per lui nella sede di Castel Volturno. Prima il rinnovo dopo l'accordo raggiunto: la fumata bianca arriverà tra pochissimo. Una scelta di cuore nonostante diverse offerte: Mertens sta benissimo a Napoli e non ha alcuna intenzione di andare via.