Gazzetta - Roma su Milik se parte Dzeko: anche Under nell'affare, le cifre

La Roma rischia di perdere Dzeko, che piace all'Inter, e per questo motivo tra i possibili sostituti ha pensato anche ad Arek Milik, in uscita dal Napoli, che ha valore di mercato sui 50 milioni. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "I giallorossi conterrebbero di ridurre le pretese, pagando il grosso della cifra inserendo nella trattativa Under, che piace anche al Milan. Il problema è che il polacco è nel mirino anche di Juve, Atletico Madrid e Tottenham, che potrebbero offrire ingaggi più elevati, e proprio per questo al momento la Roma sembra partire dietro".