Gazzetta - Se non rinviano gli Europei, scudetto alla Juve e Napoli in EL. Chi retrocede può fare causa

Cosa succederà al campionato di Serie A che è stato sospeso almeno fino al 3 aprile? Saranno rinviate due giornate, più quella da recuperare saranno tre in totale. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che in caso di mancato rinvio dell'Europeo, non ci sarebbe modo di recuperare le sfide. Dunque: scudetto alla Juve, a scendere l’assegnazione dei posti in Champions e in Europa League (il Napoli è sesto) e Lecce, Spal e Brescia retrocesse. Ma questo scenario - si legge - sarebbe rifiutato dalle squadre penalizzate dal campionato interrotto che hanno già fatto sapere che sarebbero pronte a far causa. Un gran caos da affrontare, eventualmente, solo nei prossimi giorni.