Gazzetta sentenzia: "Finisce a Parma il sogno rimonta del Napoli"

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Il quotidiano sottolinea come non sia bastato il contributo di McTominay né una squadra finalmente vicina all’idea iniziale costruita in estate

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, “finisce a Parma la rimonta del Napoli”, con gli azzurri che, dopo cinque vittorie consecutive, “si incagliano nella rete di Carlos Cuesta” e vedono complicarsi il percorso verso lo scudetto.

Il quotidiano sottolinea come non sia bastato il contributo di McTominay né una squadra finalmente vicina all’idea iniziale costruita in estate: “non bastano McTominay e una squadra molto vicina ai disegni estivi, con tutti i Fab Four in campo”. Una configurazione che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto garantire maggiore equilibrio e qualità, ma che non è riuscita a incidere come previsto.

A pesare, secondo l’analisi del giornale, è stata anche una scelta difensiva particolare: “una difesa tutta di mancini da cui parte la giornataccia del Tardini”, elemento che ha contribuito a una prestazione complessivamente sottotono.