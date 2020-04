Gazzetta - Serie A in una bolla: maxi-ritiro per 3 mesi con 1500 persone, oggi giornata decisiva

L'ultima idea della Lega per la ripresa del campionato è quella di costruire un maxi ritiro per quasi 1500 persone che durerà 3 mesi. Una sorta di bolla dentro la quale vivrebbero, isolati e al sicuro, tutti gli operatori del calcio, non solo i calciatori ma anche ogni membro di una squadra, i medici, i fisioterapisti, per un totale di circa 70 membri a club. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela questa ipotesi alternativa parlando di sedute individuali, test e tamponi frequenti, un modo per restare vigili e controllare la salute di tutti. Oggi riunione in Figc e potrebbe essere una giornata decisiva per la svolta. In attesa di novità.