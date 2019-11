Gazzetta: "Squadra non accetta supinamente le multe, ADL pretende scuse ed ammissione di colpa"

Chiarimento in arrivo tra Aurelio De Laurentiis e la squadra. A raccontare il delicato momento è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che cerca di ricostruire le posizioni del patron e dei calciatori del Napoli: "Ecco perché l’incontro che ci sarà oggi (ma potrebbe slittare a domani) a Castel Volturno non sarà un finale da favola, della serie «e vissero felici e contenti». Perché se chiarimento reale sarà allora potranno esserci toni forti, pur nel rispetto dei ruoli. Perché da un lato il presidente pretende l’ammissione di colpa, oltre al pagamento delle salatissime multe. Ma fra i giocatori non tutti sono convinti di accettare supinamente e vogliono affrontare il presidente, per un confronto che avevano chiesto già quella notte del 5 novembre, ma De Laurentiis non rispose al telefono a diverse chiamate partite dallo spogliatoio, dove mandò il figlio Edoardo, vice presidente. Il quale non trovò le parole più felici per esprimersi davanti a un gruppo ancora adrenalinico per la partita e - per usare un eufemismo - gli venne rinfacciato il tutto in maniera poco urbana e censurabile".