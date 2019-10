Gazzetta - Stagione finita per Malcuit! Oggi sarà a Roma e forse verrà subito operato

Stagione finita per Kevin Malcuit. Gli esami non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il suo infortunio è grave – lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro – e di fatto per l’esterno destro francese la stagione agonistica è già finita. Oggi sarà a Roma e probabilmente verrà operato a Villa Stuart dal professor Mariani". Una vera e propria tegola, per il Napoli, che deve già fare a meno di Hysaj e Mario Rui mentre a sinistra Ghoulam non è ancora al top e infatti non gioca da diverse partite.