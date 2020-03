Gazzetta su Insigne: "Nuova vita con Gattuso, oggi non rifarebbe la scelta di sabotare il ritiro"

Lorenzo Insigne ed una nuova vita al Napoli dopo l’arrivo di Gattuso sulla panchina azzurra. Così scrive sul capitano l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico sia riuscito ad entrare nella testa dell’attaccante, un rapporto che è nato in maniera spontanea ed una stretta di mano a sancire il patto per lavorare insieme al Napoli che verrà .

La rosea torna anche sul famigerato episodio dell’ammutinamento del 5 novembre: “Probabilmente, riflettendo su tutto quanto accaduto nel giorno nell’ammutinamento, non rifarebbe la scelta di sabotare il ritiro” scrive la rosea riferita ad Insigne.