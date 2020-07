Gazzetta sul Napoli: "Squadra lenta e prevedibile e mancava attaccante, ma la testa è già al Barça"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così il ko del Napoli contro il Parma, sconfitta arrivata dagli undici metri: "Tre rigori per decretare la salvezza aritmetica del Parma e per certificare la brusca frenata del Napoli, che al Tardini perde la seconda partita post-lockdown (la prima è stata a Bergamo contro l’Atalanta). Troppo lenta e prevedibile, nel gioco e nel ritmo, la squadra di Gattuso che sicuramente ha già in mente la sfida di Champions League contro il Barcellona e in vista di quell’impegno sta lavorando. Inoltre senza centravanti di ruolo (Milik squalificato e Mertens malconcio in panchina) è difficile riuscire a concretizzare l’enorme possesso-palla".