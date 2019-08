Gazzetta - Sul piatto 65 mln per Icardi, ADL pronto a ritirarsi dalla corsa senza l'ok di Maurito

Tormentone Icardi. Inevitabilmente sui quotidiani si parla del futuro dell'attaccante dell'Inter, con la Gazzetta dello Sport che ricostruisce così la situazione attuale: "Sullo sfondo resta il Napoli e quell’offerta da 65 milioni che De Laurentiis ha recapitato sulla scrivania di Marotta, ma l’interesse del club azzurro è prossimo a sfumare e senza un’apertura domani si ritirerà dalla corsa a Icardi. Possibile che Mauro speri ancora in un blitz finale della Juve, che prima dovrebbe vendere e che invece resta bloccata dai rifiuti dei suoi giocatori in stile Icardi? Mandzukic, che nella testa della Juve poteva essere una contropartita per Mauro, come altri ha ribadito la volontà di restare a Torino anche a costo di restare fuori dalla lista Champions".