Gazzetta sulla diatriba Gattuso-Ancelotti: "Per Rino buoni propositi ma poca sostanza"

"Il Napoli deve ritornare a essere pensante, così come è accaduto fino a due anni fa". Parte da queste parole di Rino Gattuso l'edizione odierna dello Sport per raccontare uno strappo, almeno dialettico, tra l'attuale tecnico del Napoli e quello esonerato lo scorso dicembre. La rosea scrive: "L’analisi di Rino Gattuso è stata una severa critica al periodo di Carlo Ancelotti. Lui, probabilmente, dirà che non è così, che intendeva dire chissà cosa. Ma la parole restano. La sua, peraltro, è un’osservazione giusta, perché questa squadra, finora, pur avendo giocatori di qualità non l’ha saputa esprimere per mancanza di idee e di identità".

Al tempo stesso la rosea non risparmia poi l'attacco all'attuale allenatore, alle prese con numeri non certo esaltanti: "Ci sono i numeri a certificare tutto questo. E sono spietati, raccontano che sia l’era Ancelotti sia il dopo, è fatto di poca sostanza e di tanti buoni propositi. Su quattro gare, Gattuso ne ha perse 3 e vinta una, in extremis, con un’autorete all’ultimo secondo, contro il Sassuolo".