Gazzetta - Una brutta caduta non cancella il primato e tre mesi di grande crescita

La gara contro l'Atalanta? Un classico incidente di percorso. Ne scrive La Gazzetta dello Sport in riferimento all'ultimo brutto ko per 3-0 al Maradona contro la squadra allenata da Gasperini.

Il quotidiano aggiunge: "Un incidente di percorso, una scivolata fisiologica, che può capitare. Napoli non ha intenzione di fasciarsi la testa, ma vuole semplicemente archiviare in fretta la brutta prova con l’Atalanta, con la convinzione di essere sulla strada giusta. Lo dice la classifica, lo sottolinea l’abbraccio delle curve al termine del match. Una brutta caduta non può cancellare tre mesi di grande crescita o la striscia di nove risultati utili consecutivi (otto vittorie e un pareggio in casa della Juve) con cui il Napoli si era ritrovato a +4 sulla seconda prima di domenica".