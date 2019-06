Gazzetta - Veretout vuole il Napoli, la viola mira 3 azzurri: la prossima settimana si può chiudere

Jordan Veretout e il Napoli, un matrimonio che ora è di nuovo possibile. Il Napoli era stato il primo a muoversi per il centrocampista della Fiorentina ma si è fatto sorpassare da Milan e Roma per la sua necessità di vendere prima un uomo in mediana. La cessione di Amadou Diawara alla Roma nell’ambito dell’operazione che porterà in azzurro Kostas Manolas fa tornare forte il Napoli. Stando all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport la settimana prossima il ds della Fiorentina Daniele Pradè incontrerà il Napoli, la Roma e il Milan per chiudere l’operazione.

VERETOUT HA SCELTO NAPOLI - La Gazzetta spiega come “la squadra partenopea è sempre stata la prima opzione nella testa di Jordan”. Tre i motivi che spingono il centrocampista viola verso il Napoli: “Gli piace l’internazionalità di un tecnico come Carlo Ancelotti, gli piace la possibilità di giocare la Champions e gli piace molto anche la città”. Inoltre la rosea spiega come il calciatore sia convinto dal progetto tattico degli azzurri che potrebbe esaltare le sue qualità.

LA FIORENTINA PREFERISCE IL NAPOLI - Nella lotta con Roma e Milan non inciderà solo la volontà del calciatore, ma anche quella della Fiorentina. Pure in questo il Napoli pare avvantaggiato. Il ds viola Pradè, infatti, ritiene molto interessanti tre calciatori del Napoli: Roberto Inglese, Adam Ounas e Nikola Maksimovic. “Anche se, ovviamente, dovrebbero essere riesaminate le valutazioni che De Laurentiis dà dei suoi giocatori: dai 30 milioni di Inglese ai 25 di Maksimovic passando ai 12-13 di Ounas”, scrive la rosea.

OCCHIO AL MILAN, BOCCIATA LA ROMA - Bisogna, però, fare attenzione al Milan. La Gazzetta spiega come il club rossonero potrebbe inserire Patrik Cutrone, un attaccante che piace molto a Vincenzo Montella. Veretout al suo procuratore ha dato il via libera a Napoli e Milan. Bocciando, invece, le altre due ipotesi: Roma e Lione.