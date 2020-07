Gazzetta - Vicinissimo anche Under: distanza di 5mln con la Roma, ma l'affare si farà

Non solo Osimhen, per il quale la trattativa è a buon punto. Il Napoli è molto attivo sul mercato e sta concludendo anche l'acquisto di Cengiz Under, esterno destro di piede mancino, classe '97, che diverrebbe l'erede di Callejon, via ad agosto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che De Laurentiis ha offerto alla Roma 25 milioni, i giallorossi ne chiedono 30, la distanza è minima e per questo motivo, alla fine, l'affare dovrebbe concludersi.