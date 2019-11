Ghoulam: "Problema muscolare, nulla di grave. Algeria? Rinunciai per potenziare muscoli, ma tornerò"

Momento negativo per Faouzi Ghoulam alle prese con una condizione non ottimale e con le scelte di Ancelotti che lo hanno visto stabilmente escluso nelle ultime uscite prima dell'infortunio muscolare. A parlare del suo momento è lo stesso terzino al quotidiano algerino ‘Le Buteur’: "Ho accusato un problema muscolare ma non è nulla di preoccupante. In questo momento se voglio tornare in nazionale devo trovare continuità con la maglia del Napoli, voglio dire a tutti i tifosi che ritornare a giocare con la maglia dell'Algeria è uno degli obiettivi prioritari per me in questa stagione. La rinuncia alla Coppa D'Africa? È stato difficile dire di 'no', ma avevo bisogno di lavorare per potenziare i muscoli, non ero pronto fisicamente. Ho qualche rimpianto ma sono felice che la squadra abbia vinto.