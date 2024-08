Gilmour, accordo trovato col Brighton: un inidizio sull'imminente arrivo a Napoli

Gilmour piace molto a Conte perché il tecnico vede nello scozzese l'uomo adatto a dare dinamismo e forza alla mediana del suo Napoli.

Billy Gilmour è davvero ad un passo dal Napoli. Piovono conferme sull'imminente passaggio in del centrocampista del Brighton, con cui secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe stato finalmente raggiunto l'accordo per il trasferimento dello scozzese: "L'accordo fra i club era stato già raggiunto nei giorni scorsi, sulla base di circa dodici milioni per il trasferimento a titolo definitivo, e dovrà ora essere formalizzata prima del rientro in Italia del dirigente partenopeo.

Che l'arrivo di Gilmour in Italia sia imminente, lo si può desumere anche dal fatto che il suo club lo ha escluso dalle ultime amichevoli disputate a riprova del fatto che il giocatore è in uscita.